Африканская чума свиней подтверждена в Чехии у 24 диких кабанов

Лорета Вашкова
10-07-2017
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Африканская чума свиней (АЧС) в Чехии подтверждена у 24 диких кабанов. С пятницы, таким образом, обнаружены еще два новых случая гибели животных вследствие заражения АЧС популяции диких кабанов. В целом в Злинском крае с начала вспышки вируса, зарегистрированной более чем две недели назад, было заявлено о падеже 38 диких кабанов. «В десяти случаях речь результаты тестов на АЧС оказались негативными, еще в четырех случаях результаты лабораторных анализов на вирусы пока не были обнародованы», – сообщил информационному агентству ČTK Петр Майер из Управления государственного ветеринарного надзора (SVS).

 
 
 
 
 
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