Африканская чума свиней (АЧС) в Чехии подтверждена у 24 диких кабанов. С пятницы, таким образом, обнаружены еще два новых случая гибели животных вследствие заражения АЧС популяции диких кабанов. В целом в Злинском крае с начала вспышки вируса, зарегистрированной более чем две недели назад, было заявлено о падеже 38 диких кабанов. «В десяти случаях речь результаты тестов на АЧС оказались негативными, еще в четырех случаях результаты лабораторных анализов на вирусы пока не были обнародованы», – сообщил информационному агентству ČTK Петр Майер из Управления государственного ветеринарного надзора (SVS).