АЭС «Темелин» поставила рекорд по выработке электроэнергии

Тимур Кашапов
04-01-2018
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По информации ČTK, атомная электростанция «Темелин» побила свой годовой рекорд по производству электричества. Новый рекорд за 2017 год составил 16,48 тераватт-час (ТВт/Ч). Этого объема электроэнергии хватило бы чешским домохозяйствам на тринадцать месяцев.

Повышения продуктивности станция добилась благодаря комплексной смене оборудования, которая проводилась в прошлые годы, заявил пресс-секретарь АЭС «Темелин» Марек Свитак. Кроме того, энергетики сумели сократить время запланированных перерывов в работе реакторов до 73 дней.

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