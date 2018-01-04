АЭС «Темелин» поставила рекорд по выработке электроэнергии

По информации ČTK, атомная электростанция «Темелин» побила свой годовой рекорд по производству электричества. Новый рекорд за 2017 год составил 16,48 тераватт-час (ТВт/Ч). Этого объема электроэнергии хватило бы чешским домохозяйствам на тринадцать месяцев.

Повышения продуктивности станция добилась благодаря комплексной смене оборудования, которая проводилась в прошлые годы, заявил пресс-секретарь АЭС «Темелин» Марек Свитак. Кроме того, энергетики сумели сократить время запланированных перерывов в работе реакторов до 73 дней.