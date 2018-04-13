АЭС «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока

Катерина Айзпурвит
13-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Атомная электростанция «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока. В течение 10 дней специалисты проверят часть труб второго контура.

Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь АЭС, блок прекратил подачу электричества и был отключен от второй турбины утром 13 апреля. Информация о возобновлении работы блока будет опубликована на сайте станции.

Общий объем произведенной электроэнергии АЭС «Дукованы» снизился вдвое, поскольку 9 марта началась плановая остановка 2-го блока, работа которого должна возобновиться в первой половине мая 2018 г.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 