АЭС «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока

Атомная электростанция «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока. В течение 10 дней специалисты проверят часть труб второго контура.

Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь АЭС, блок прекратил подачу электричества и был отключен от второй турбины утром 13 апреля. Информация о возобновлении работы блока будет опубликована на сайте станции.

Общий объем произведенной электроэнергии АЭС «Дукованы» снизился вдвое, поскольку 9 марта началась плановая остановка 2-го блока, работа которого должна возобновиться в первой половине мая 2018 г.