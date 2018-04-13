АЭС «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока

Атомная электростанция «Дукованы» начала внеплановую остановку 4-го блока. В течение 10 дней специалисты проверят часть труб второго контура.
Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь АЭС, блок прекратил подачу электричества и был отключен от второй турбины утром 13 апреля. Информация о возобновлении работы блока будет опубликована на сайте станции.
Общий объем произведенной электроэнергии АЭС «Дукованы» снизился вдвое, поскольку 9 марта началась плановая остановка 2-го блока, работа которого должна возобновиться в первой половине мая 2018 г.
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