Адвокат президента подал жалобу из-за заявлений о заболевании Земана раковой опухолью

Эва Туречкова
08-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Адвокат президента Милоша Земана подал жалобу на члена районного совета Брно-центр Сватоплука Бартика, заявившего, что у главы Чехии было выявлено раковое заболевание, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Ранее утверждения Бартика опроверг и личный врач президента, ссылаясь на последние лабораторные анализы и обследования Милоша Земана.

Напомним, что на своем профиле в Facebook Бартик написал, что онкологическое заболевание, результатом которого стало множество метастаз, врачи выявили у президента три недели назад, а больной от лечения отказался.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 