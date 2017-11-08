Адвокат президента подал жалобу из-за заявлений о заболевании Земана раковой опухолью

Адвокат президента Милоша Земана подал жалобу на члена районного совета Брно-центр Сватоплука Бартика, заявившего, что у главы Чехии было выявлено раковое заболевание, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Ранее утверждения Бартика опроверг и личный врач президента, ссылаясь на последние лабораторные анализы и обследования Милоша Земана.

Напомним, что на своем профиле в Facebook Бартик написал, что онкологическое заболевание, результатом которого стало множество метастаз, врачи выявили у президента три недели назад, а больной от лечения отказался.