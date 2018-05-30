Администрация Оломоуца благоустроит территорию вокруг памятника Красной армии

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Tерритория вокруг памятника, посвященного освобождению города Красной армией, который был торжественно открыт в Оломоуце в июле 1945 года, будет oтреставрирована и благоустроена. Речь идет об одном из первых монументов на территории страны, установленных после Второй мировой войны в память об освободителях от нацистской оккупации.

На обустройство выделено более 3,5 млн крон (137 255 евро), сообщили ЧТК заместители мэра города Филип Жачек и Ладислав Шневайс. Aвтором первоначального проекта являлся архитектор Ярослав Коварж-младший. В 1970-е годы зона территория была реконструирована по проекту архитектора Зденека Штефки.

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