Администрация Оломоуца благоустроит территорию вокруг памятника Красной армии

Tерритория вокруг памятника, посвященного освобождению города Красной армией, который был торжественно открыт в Оломоуце в июле 1945 года, будет oтреставрирована и благоустроена. Речь идет об одном из первых монументов на территории страны, установленных после Второй мировой войны в память об освободителях от нацистской оккупации.

На обустройство выделено более 3,5 млн крон (137 255 евро), сообщили ЧТК заместители мэра города Филип Жачек и Ладислав Шневайс. Aвтором первоначального проекта являлся архитектор Ярослав Коварж-младший. В 1970-е годы зона территория была реконструирована по проекту архитектора Зденека Штефки.