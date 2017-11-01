А. Бабиш знает имена кандидатов на ряд постов в новом правительстве

Лидер движения ANO Aндрей Бабиш сообщил ЧТК, что ему более-менее ясно, кто мог бы занять семь или восемь постов в новом правительства меньшинства, которое он намерен сформировать. Председатель ANO, однако, пока не принял решения о кандидатах на посты руководителей министерств образования, промышленности и торговли, а также ведомства культуры.

По поводу кандидатуры на пост главы Минобороны Бабиш отметил, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов. Согласно некоторым источникам, на данном посту не останется нынешний министр Мартин Стропницкий, который, возможно, станет главой чешской дипломатии. Стропницкий ранее занимал должность посла Чешской республики в Португалии, Италии и Ватикане.