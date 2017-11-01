А. Бабиш знает имена кандидатов на ряд постов в новом правительстве

Лорета Вашкова
01-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Лидер движения ANO Aндрей Бабиш сообщил ЧТК, что ему более-менее ясно, кто мог бы занять семь или восемь постов в новом правительства меньшинства, которое он намерен сформировать. Председатель ANO, однако, пока не принял решения о кандидатах на посты руководителей министерств образования, промышленности и торговли, а также ведомства культуры.

По поводу кандидатуры на пост главы Минобороны Бабиш отметил, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов. Согласно некоторым источникам, на данном посту не останется нынешний министр Мартин Стропницкий, который, возможно, станет главой чешской дипломатии. Стропницкий ранее занимал должность посла Чешской республики в Португалии, Италии и Ватикане.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 