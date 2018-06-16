А. Бабиш представит президенту состав кабинета, включая М. Похе от ЧСДП как кандидата на пост министра иностранных дел

Катерина Айзпурвит
16-06-2018 oбновлено
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Хотя ранее премьер Андрей Бабиш сообщал, что не будет предлагать президенту Милошу Земану утвердить кандидатуру Мирослава Похе из ЧСДП в должности министра иностранных дел, после встречи с председателем ЧСДП Яном Гамачеком он не исключит кандидата от социал-демократов из списка членов будущего кабинета, который должен лечь на стол президенту.

Глава республики Милош Земан выступает против этой кандидатуры социал демократов из-за позиции бывшего евродепутата по вопросу миграции – в 2015 г. он поддержал в Европарламенте резолюцию за введение миграционных квот. Компартия, без голосов которой новый кабинет не может получить поддержку парламента, также выступает против кандидатуры Мирослава Похе в качестве возможного главы внешнеполитического ведомства.

Андрей Бабиш сообщил, что подготовил полный список кандидатов на получение министерских портфелей от ANO и ЧСДП, который представит президенту Милошу Земану в воскресенье, 17 июня. При этом премьер-министр заявил, что Мирославу Похе следует добровольно отказаться от поста главы МИД.

Катерина Айзпурвит
16-06-2018 oбновлено
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