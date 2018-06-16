А. Бабиш представит президенту состав кабинета, включая М. Похе от ЧСДП как кандидата на пост министра иностранных дел

Хотя ранее премьер Андрей Бабиш сообщал, что не будет предлагать президенту Милошу Земану утвердить кандидатуру Мирослава Похе из ЧСДП в должности министра иностранных дел, после встречи с председателем ЧСДП Яном Гамачеком он не исключит кандидата от социал-демократов из списка членов будущего кабинета, который должен лечь на стол президенту.

Глава республики Милош Земан выступает против этой кандидатуры социал демократов из-за позиции бывшего евродепутата по вопросу миграции – в 2015 г. он поддержал в Европарламенте резолюцию за введение миграционных квот. Компартия, без голосов которой новый кабинет не может получить поддержку парламента, также выступает против кандидатуры Мирослава Похе в качестве возможного главы внешнеполитического ведомства.

Андрей Бабиш сообщил, что подготовил полный список кандидатов на получение министерских портфелей от ANO и ЧСДП, который представит президенту Милошу Земану в воскресенье, 17 июня. При этом премьер-министр заявил, что Мирославу Похе следует добровольно отказаться от поста главы МИД.