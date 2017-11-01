96% чешских водителей сменят в этом году шины на зимние

Лорета Вашкова
01-11-2017
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Эксплуатировать автомобили с зимней резиной в текущем году планирует 96 процентов чешских водителей. Техрегламент Чехии обязывает водителей в сложных осенне-зимних условиях, a именно на заснеженной или обледеневшей трассе, использовать резину по сезону в период с 1 ноября по 31 марта.

В соседней Германии, например, на летних шинах в зимний сезон ежегодно передвигаются более 10%. Данные предоставило агентство IPSOS, проводившее опрос по заказу компании Essox.

Согласно исследовнию, примерно треть чешских водителей меняют летние на зимние шины не раньше первой половины ноября, однако в нынешнем году в связи с похолоданием в автосервисах зарегистрировали на треть требований о смене шин больше, чем обычно.

 
 
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