8 из 15 чешских круглосуточных аптек находятся в Праге

В Чехии в целом работает 15 круглосуточных аптек. Восемь из них открыты в Праге, две - в Пльзене и Остраве. Лишь одной аптекой с непрерывным режимом работы довольствуются жители городов Ческе-Будейовице, Брно и Градец-Кралове. Сеть круглосуточных аптек, таким образом, не охватывает даже города краевого значения.

Размещение такого типа аптек наглядно иллюстрирует новая карта, составителем которой является общество Mapotic. Существует в ЧР и ряд аптек с удлиненным графиком работы. Тем не менее, в некоторых местах жители не имеют возможности приобрести лекарства в выходные или праздничные дни.