8 из 15 чешских круглосуточных аптек находятся в Праге

Лорета Вашкова
23-09-2017
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В Чехии в целом работает 15 круглосуточных аптек. Восемь из них открыты в Праге, две - в Пльзене и Остраве. Лишь одной аптекой с непрерывным режимом работы довольствуются жители городов Ческе-Будейовице, Брно и Градец-Кралове. Сеть круглосуточных аптек, таким образом, не охватывает даже города краевого значения.

Размещение такого типа аптек наглядно иллюстрирует новая карта, составителем которой является общество Mapotic. Существует в ЧР и ряд аптек с удлиненным графиком работы. Тем не менее, в некоторых местах жители не имеют возможности приобрести лекарства в выходные или праздничные дни.

 
 
 
 
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