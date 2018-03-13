7% чешских фирм продолжат набор сотрудников

Согласно результатам исследования компании Manpower, охватившего 750 чешских фирм, как частных, так и бюджетных, 7% предприятий продолжат набор новых сотрудников и во втором квартале 2018 года. Планы приема, однако, несколько снижены. 87% компаний свои штаты оставят без изменений. 5% фирм готовятся к сокращению общего количества сотрудников.

По общим показателям, менее активно расширяют свои штаты производственные и логистические фирмы. На лидирующие позиции выходит сфера услуг.