7% чешских фирм продолжат набор сотрудников

Антон Каймаков
13-03-2018
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Согласно результатам исследования компании Manpower, охватившего 750 чешских фирм, как частных, так и бюджетных, 7% предприятий продолжат набор новых сотрудников и во втором квартале 2018 года. Планы приема, однако, несколько снижены. 87% компаний свои штаты оставят без изменений. 5% фирм готовятся к сокращению общего количества сотрудников.

По общим показателям, менее активно расширяют свои штаты производственные и логистические фирмы. На лидирующие позиции выходит сфера услуг.

 
 
 
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