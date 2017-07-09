Как гласит легенда, ровно 660 лет назад, 9.7.1357 в 5:31 утра, чешский король и римский император Карел IV заложил первый камень в основание знаменитого Карлова моста в Праге. Дата, как и время, были выбраны по рекомендации астрологов из-за удачной нумерологической комбинации, что должно было, как и положение небесных тел в тот день, положительно повлиять на судьбу моста. Солнце, например, находилось в созвездии Льва, геральдического символа Чешского королевства. Об этом журналистам напомнил представитель пражского муниципалитета Ян Вольф. Празднование началось в воскресенье со звуков фанфар с Малостранской мостовой башни, из-за летнего времени - в 6:31 утра. Член Ордена крестоносцев Марек Пучалик благославил мост; крестоносцы с красной звездой с незапамятных времен заботились о пражских мостах, ремонтировали их и взимали пошлину за передвижение по ним. По случаю славного юбилея достопримечательности пражане и гости столицы приглашаются на комментированные пешеходные экскурсии по Карлову мосту и речные прогулки по Влтаве.