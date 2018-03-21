6000 граждан ЧР подписали письмо в поддержку китайских христиан, которым было отказано в убежище

В Чехии поднимается волна солидарности с христианами из КНР, большинству из которых власти Чешской Республики отказали в предоставлении убежища. Помимо проведения пикетов и демонстраций, активисты из среды верующих-евангелистов составили письмо поддержки, адресованное председателям обеих палат парламента, под которым поставили подписи 6000 человек.

В тексте письма указано, что китайских христиан следует оставить на территории Чешской Республики, а не возвращать в КНР, где их жизни угрожает опасность.

В феврале 2018 г., после двухлетнего рассмотрения прошений, МВД ЧР сообщило, что предоставило убежище 8 заявителем, а 70 получили отказ, поскольку «не смогли доказать, что подвергались на родине преследованиям». Адвокаты отмечают, что МВД даже не перевело с китайского языка представленные документы.

Правозащитники указывают, что все христиане подвергаются в Китае в той или иной степени репрессиям. Власти Китая признают в качестве узаконенных конфессий протестантизм и католицизм, однако и за этими религиозными группами также ведут наблюдение спецслужбы КНР. На данный момент отделение миграционной политики МВД отказывается комментировать ситуацию.