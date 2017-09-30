60% случаев домашнего насилия в ЧР совершается под воздействием алкоголя

Как сообщил СМИ Национальный координатор по противодействию распространения наркотических средств Индожих Воборжил, 60% случаев домашнего насилия в Чехии совершается под воздействием алкоголя. С насилием сталкивается около 70% женщин, чей партнер злоупотребляет спиртным хотя бы раз в неделю. По мнению Индожиха Воборжила, чешское общество недооценивает роль алкоголя в домашнем и сексуальном насилии, в том числе и по отношению к детям.

Координатор считает, что чехи слишком толерантно относятся к употреблению спиртных напитков. Он также напомнил, что исследование, проведенное в США показало – повышение цен на алкоголь снижает вероятность применения насилия.

Согласно статистике, с домашним насилием в Чехии сталкивается около 28% женщин; почти 30% из них приходилось после этого обращаться за врачебной помощью.

В данный момент координатор при поддержке экспертов готовит проект новой национальной стратегии борьбы с нелегальным и легальным оборотом наркотиков и контролю азартных игр на следующие 9 лет. Документ будет включать меры, призванные ограничить злоупотребление алкоголем. Индожих Воборжил, в частности, является сторонником повышения акцизного налога на алкогольные напитки.