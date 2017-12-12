6% чешских фирм продолжат набор работников

Антон Каймаков
12-12-2017
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В начале 2018 года часть чешских фирм намерена продолжать расширение штатов своих работников. Соответствующее исследование провела компания Manpower, опросив ведущих менеджеров 750 компаний, как коммерческих, так и государственных.

О своих планах наращивать численность работников заявляет 6% компаний.

В первую очередь речь идет о фирмах, связанных с автомобильной промышленностью и развивающих свою деятельность в электротехнической, а также логистической сферах. Расширять штаты планируют также фирмы, работающие с клиентами тех или иных компаний.

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