6% чешских фирм продолжат набор работников

В начале 2018 года часть чешских фирм намерена продолжать расширение штатов своих работников. Соответствующее исследование провела компания Manpower, опросив ведущих менеджеров 750 компаний, как коммерческих, так и государственных.

О своих планах наращивать численность работников заявляет 6% компаний.

В первую очередь речь идет о фирмах, связанных с автомобильной промышленностью и развивающих свою деятельность в электротехнической, а также логистической сферах. Расширять штаты планируют также фирмы, работающие с клиентами тех или иных компаний.