6 лет со дня смерти Вацлава Гавела

В Чехии вспоминают Вацлава Гавела, первого президента самостоятельной Чешской Республики, скончавшегося 18 декабря 2011 года. Уже в третий раз накануне вечером состоялся марш в память о Вацлаве Гавеле. Во главе колонны шли два кандидата на президентский пост Марек Гилшер и Павел Фишер.

Участники шествия, которых собралось около 200 человек, прошли от Рудольфинума (Чешская филармония) на Градчанскую площадь у Пражского Града, где к памятнику первому президенту Чехословакии Т. Г. Масарику положили символическое изображение сердца. Этот знак Вацлав Гавел всегда пририсовывал к своей подписи. Светящаяся инсталляция «Сердце» украшала Пражский Град также в последние дни президентского срока Вацлава Гавела.