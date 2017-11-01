6 чешских вузов вошли в рейтинг 1000 лучших университетов мира

Первое место среди чешских вузов, как следует из ежегодного международного рейтинга News Best Global Universities Ranking, с большим отрывом занял Карлов университет, попавший на 196–е место среди 1250 вузов всего мира. В прошлом году исследование охватило 750 высших учебных заведений.

Второе место среди чешских университетов досталось Чешскому техническому университету в Праге (ČVUT), (в общем рейтинге 410–е место). 479-е место среди тысячи лучших вузов мира занял Университет им. Палацкого в Оломоуце.

В общей сложности среди тысячи наиболее успешных и престижных вузов мира оказались шесть чешских, в том числе Университет им. Масарика в Брно, Южночешский университет Чешске-Будейовице и Технический университет в Брно. Самым авторитетным университетом мира признан Гарвард в США.