56 чешских и словацких вузов пользуются системой выявления плагиата

Антон Каймаков
03-07-2018
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Программа по выявлению плагиата в студенческих дипломных работах и текстах научного содержания, разработанная Университетом имени Т. Г. Масарика города Брно, в настоящее время находится на вооружении 56 чешских высших учебных заведений. Для сравнения предлагается почти 700 тысяч завершенных работ и около 300 миллионов отдельных текстов разного объема.

Университет Масарика свою систему использует с 2006 года. Остальные вузы начали подключаться к использованию программы с 2011 года. Непосредственно в Масариковом университете благодаря программе по выявлению плагиата практически удалось искоренить «классическое списывание».

 
 
 
 
 
 
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