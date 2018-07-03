56 чешских и словацких вузов пользуются системой выявления плагиата

Программа по выявлению плагиата в студенческих дипломных работах и текстах научного содержания, разработанная Университетом имени Т. Г. Масарика города Брно, в настоящее время находится на вооружении 56 чешских высших учебных заведений. Для сравнения предлагается почти 700 тысяч завершенных работ и около 300 миллионов отдельных текстов разного объема.

Университет Масарика свою систему использует с 2006 года. Остальные вузы начали подключаться к использованию программы с 2011 года. Непосредственно в Масариковом университете благодаря программе по выявлению плагиата практически удалось искоренить «классическое списывание».