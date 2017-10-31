51% гособлигаций Чехии в руках заграничных инвесторов

Антон Каймаков
31-10-2017
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Большая часть чешских государственных долговых обязательств находится в руках заграничных инвесторов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны. Упоминаемый показатель вырос с 46,1% в конце августа до 51,35% в конце сентября 2017 года. Заграничным владельцам принадлежат государственные облигации на общую сумму 693 миллиарда крон (26,7 миллиарда евро).

Последний рекорд по объему долговых векселей Чехии, принадлежащих иностранцам, был зарегистрирован в июне 2017 года – 47,62%. Повышение интереса к чешским государственным облигациям специалисты приписывают расчету инвесторов на укрепление курса чешской национальной валюты после окончания интервенций Чешского национального банка.

 
 
 
 
 
 
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