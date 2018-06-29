50% девственных лесов на европейском континенте необходима более строгая охрана

Свыше половины девственных лесов на европейском континенте нуждаются в более строгой охране и находятся под угрозой исчезновения. Мониторинг состояния старых лесов Европы осуществила международная группа ученых, членом которой является и сотрудник Чешского сельскохозяйственного университета (ČZU) в Праге.

Эксперты провели наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием девственных лесов на площади 1,5 миллионов гектаров. "Девственным лесом мы считаем пущу, незатронутую человеческой деятельностью на протяжении последних 200 лет", – пояснил один из авторов исследования Mирослав Свобода, представитель факультета лесничества ČZU.

"Мониторинг показал, что в 32 европейских странах находятся 262 девственных леса, которые составляют 0,7% всех лесных насаждений Европы. Чехия относится к наиболее хорошо изученным государствам в этой сфере, на ее территории произрастает 18 древних лесов", сообщается в пресс-релизе сельскохозяйственного университета.

К числу государств с самым большим числом девственных лесов авторы исследования относят Финляндию, Швейцарию, Литву, Словению и Болгарию. Наиболее плачевная ситуация с защитой первичных лесов, по словам Свободы, сложилась в Карпатах Румынии и в других балканских странах.