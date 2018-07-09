50 лет назад в Чехословакии впервые провели пересадку сердца, закончившуюся, однако, неудачей

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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Полвека назад в Чехословакии впервые провели трансплантацию сердца, после которой пациентка, однако, прожила всего два часа. Операция не принесла успеха из-за отсутствия нужных препаратов, которые помешали бы отторжению организмом реципиента донорского органа. Пересадка была осуществлена в больнице Братиславы, куда 50-летняя пациентка попала в критическом состоянии.

Революцией в мировой трансплантологии стало изобретение препарата Cyklosporin A, позволяющего подавлять иммунитет, который вел к отторжению чужого органа. Первая успешная трансплантация сердца в Чехословакии состоялась только в 1984 г. Пациент прожил с донорским органом 13 лет.

 
 
 
 
 
 
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