50 лет назад в Чехословакии была отменена цензура

26 июня 1968 г. Национальное собрание Чехословакии приняло закон, которым цензура объявлялась недопустимой, что стало результатом демократических процессов Пражской весны.

30 августа 1968 г., на девятый день вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, правительство утвердило решение о возврате цензуры, учредив Отдел печати и информации, призванный контролировать и направлять работу печатных СМИ, радио, телевидения и информационного агентства ČTK. Среди первых требований был вышедший 3 сентября 1968 г. запрет на использование слов «оккупант» и «оккупация».