50 лет назад в Чехословакии была отменена цензура

Катерина Айзпурвит
26-06-2018
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26 июня 1968 г. Национальное собрание Чехословакии приняло закон, которым цензура объявлялась недопустимой, что стало результатом демократических процессов Пражской весны.

30 августа 1968 г., на девятый день вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора, правительство утвердило решение о возврате цензуры, учредив Отдел печати и информации, призванный контролировать и направлять работу печатных СМИ, радио, телевидения и информационного агентства ČTK. Среди первых требований был вышедший 3 сентября 1968 г. запрет на использование слов «оккупант» и «оккупация».

 
 
 
 
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