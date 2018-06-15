5 дневных центров душевного здоровья откроют в начале июля

Лорета Вашкова
15-06-2018
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Первые пять из запланированных 30 специализированных дневных центров душевного здоровья начнут свою работу в начале июля текущего года. В рамках реформы системы предоставления психиатрической помощи они начнут действовать в Пршерове, Гавличковом Броде, Брно и в столице – в пражских районах на Просеке и Страшнице.

Об этом в пресс-релизе информировало Министерство здравоохранения. Речь идет о первых группах специалистов, оказывающих помощь на дому и в амбулаторных условиях, а не в классических «закрытых» больницах.

 
 
 
 
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