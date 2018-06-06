3lynx: экологи рассчитывают на рост популяции рыси в Центральной Европе

Лорета Вашкова
06-06-2018
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Международный проект 3lynx призван способствовать большей степени охраны популяции рыси в регионе национального парка Шумавы и Баварского леса и расширению мест ее обитания в природе. В программе принимают участие представители Чехии, Австрии и Германии.

«Численность популяции в чешско-баварско-австрийском приграничье, в области Шумавского горного хребта, составляет примерно 60 – 80 взрослых особей, и в последнее время она практически не претерпела изменений», – информировал Ян Шима из Министерства окружающей среды ЧР.

Величина территории, освоенной этими представителями кошачьих, достигает 500 кв.км. Однако, по словам Яна Шимы, фотоловушки в течение одного года зарегистрировали перемещение ряда особей на чешско-австрийско-баварской территории, площадь которой составляет 1000 кв.км.

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