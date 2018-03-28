35 лет назад в Чехословакии была проведена первая трансплантация печени

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В 1983 г. в Брно была проведена первая в стране пересадка печени. Реципиентом стал 37-летний Йозеф Мынарж, житель г. Тишнов, страдавший раком печени. Сегодня 71-летний Мынарж жив и, как сообщил журналистам, чувствует себя хорошо.

Глава Центра кардиоваскулярной и трансплантационной хирургии Брно Петр Немец сообщил в интервью ČTK, что случай Мынаржа можно назвать уникальным, поскольку пациенты после пересадки этого органа редко живут более 30 лет, а средняя продолжительность жизни после подобного вмешательства составляет 15 лет.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 