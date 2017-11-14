33 процента жителей ЧР отдают предпочтение чешских брендам

Три трети жителей Чехии предпочитают продукцию чешских брендов, на выбор еще 45 процентов оказывают влияние такие факторы, как сила бренда, позиция на рынке и традиции. Продукции иностранных производителей отдают предпочтение только два процента населения страны. Такие данные опубликовало агентство STEM/MARK.

Кроме того, чехи скорее негативно относятся к продаже местных компаний иностранцам. «Подавляющее большинство респондентов заявили, что иностранный инвестор, покупая чешскую фирму, должен сохранить название, рецепт и состав ее продукта, как и место производства. Семь из десяти респондентов также считают, что новый владелец улучшит свой имидж, если после приобретения чешского бренда продолжит его развитие», - отметила Йитка Зиткова, представитель STEM/MARK.