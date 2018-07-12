31% населения Чехии верят сообщениям в СМИ

Новостям в Чехии верит лишь 31% населения. К такому выводу пришел Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете, который опубликовал седьмой ежегодный доклад Digital News Report. Его авторы проанализировали изменения, происходящие в медийной сфере в 37 странах, и пришли ко мнению, что люди больше всего доверяют общественным средствам массовой информации, в то время, как электронные СМИ пользуются наименьшим доверием.

Больше всего сообщениям в СМИ доверяют в Финляндии и Португалии – 62% респондентов, меньше всего в Южной Корее и Греции – 25%. Из чешских СМИ самым надежным источником информации был назван новостной канал Чешского телевидения ČT24. С небольшим отставанием за ним следуют «Чешское Радио» и газета Hospodářské noviny.