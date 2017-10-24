31 октября президент Земан поручит Андрею Бабишу составить правительство

Президент Милош Земан поручит лидеру движения ANO Андрею Бабишу составить правительство в следующий вторник, 31 октября. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. Это произойдет на рабочем обеде, на который был также приглашен Радек Вондрачек, которого ANO намеревается выдвинуть на пост спикера нижней палаты Парламента ЧР.

Земан встретится и с представителями других партий, которые будут представлены в новом созыве Палаты депутатов. «Сроки уже были согласованы. Последняя встреча состоится 16 ноября с движением «Старосты и независимые», - пояснил Овчачек.