31 октября президент Земан поручит Андрею Бабишу составить правительство

Тимур Кашапов
24-10-2017
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Президент Милош Земан поручит лидеру движения ANO Андрею Бабишу составить правительство в следующий вторник, 31 октября. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. Это произойдет на рабочем обеде, на который был также приглашен Радек Вондрачек, которого ANO намеревается выдвинуть на пост спикера нижней палаты Парламента ЧР.

Земан встретится и с представителями других партий, которые будут представлены в новом созыве Палаты депутатов. «Сроки уже были согласованы. Последняя встреча состоится 16 ноября с движением «Старосты и независимые», - пояснил Овчачек.

 
 
 
 
 
 
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