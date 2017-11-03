3 ноября – последний день, когда граждане могут опротестовать результаты выборов

До 16 ч 3 ноября 2017 г. действует установленный законом срок, в течение которого граждане Чешской Республики могут в судебном порядке опротестовать результаты парламентских выборов, которые прошли 20–21 октября 2017 г.

На данный момент сообщается о 25 заявлениях, которые были поданы в Верховный административный суд. Наблюдатели отмечают, что после выборов в парламент 2013 г. было подано 42 подобные жалобы, ни одна из которых судом не была удовлетворена.

Не следующую неделю запланировано первое заседание судебного сената по нарушениям в ходе выборов, которое будет посвящено подсчету голосов, поданных за конкретных кандидатов в партийных списках. Жалобу по этому вопросу подал председатель демократической партии зеленых Иржи Андрле в регионе Домажлицко. Вердикт по каждой поданной жалобе суд обязан вынести не позднее 20 дней с момента ее получения.