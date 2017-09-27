28 сентября в Чехии отмечается день святого Вацлава

С 2000 г. 28 сентября – день покровителя страны святого Вацлава является в Чешской Республике государственным праздником. Святовацлавская традиция считается основой чешской государственности.

Центром религиозных торжеств станет город Стара Болеслав, где в Х в. был убит князь Вацлав. Туда направится святовацлавская процессия, а на Марианской площади пройдет богослужение, которое проведет епископ Остравы и Опавы Франтишек Вацлав Лобковиц. С традиционной проповедью к собравшимся обратится пражский архиепископ и кардинал Доминик Дука.

В базилике св. Вацлава будет установлен реликварий с мощами святого и пройдет концерт духовной музыки.

Праздничные мессы в честь святого Вацлава пройдут во многих других храмах страны.