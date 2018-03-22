28% компаний покинет Чехию в случае выхода страны из ЕС

Тимур Кашапов
22-03-2018
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78% компаний в Чешской Республике обеспокоены обсуждением так называемого «Чехзит» (Czexit – возможный выход Чехии из Евросоюза), еще 28% компаний будут рассматривать возможность перемещения своих инвестиций в другие страны, если ЧР выйдет из состава ЕС. Об этом говорится в исследовании Чешско-германской торгово-промышленной палаты, в опросе которой приняли участие представители 150 компаний.

Озабоченность, связанную с обсуждением Чехзит в парламенте, ощущают 83% иностранных инвесторов, а также две трети чешских компаний. Больше всего встревожены представители предприятий со штатом сотрудников свыше 250 человек. Если Чешская Республика действительно покинет ЕС, четверть компаний рассмотрит вопрос о сокращении инвестиций в ЧР. Напротив, четыре из десяти фирм не собираются в этой связи менять инвестиционную политику.

 
 
 
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