28 октября, в день государственного праздника, крупные магазины в Чехии будут закрыты

Поскольку суббота, 28 октября, является государственным праздником, магазины площадью свыше 200 кв. м в Чехии будут закрыты. На этот государственный праздник распространяется запрет на торговлю согласно закону, принятому в 2016 г.

Исключение составляют магазины площадью менее 200 кв. м, торговые точки на железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропортах, на заправочных станциях, аптеки и торговые точки в медучреждениях.

Закон также распространяется на праздничные дни 28 сентября, 25 и 26 декабря, 1 января, Пасхальный понедельник и 8 мая.