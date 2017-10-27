28 октября, в день государственного праздника, крупные магазины в Чехии будут закрыты

Катерина Айзпурвит
27-10-2017
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Поскольку суббота, 28 октября, является государственным праздником, магазины площадью свыше 200 кв. м в Чехии будут закрыты. На этот государственный праздник распространяется запрет на торговлю согласно закону, принятому в 2016 г.

Исключение составляют магазины площадью менее 200 кв. м, торговые точки на железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропортах, на заправочных станциях, аптеки и торговые точки в медучреждениях.

Закон также распространяется на праздничные дни 28 сентября, 25 и 26 декабря, 1 января, Пасхальный понедельник и 8 мая.

 
 
 
 
 
 
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