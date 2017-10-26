26 октября в Праге стартует Designblok

Тимур Кашапов
26-10-2017
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С 26 по 30 октября в чешской столице состоится крупнейшее событие в области дизайна. Designblok – известный в Европе международный фестиваль современного дизайна в области интерьеров, украшений, осветительных приборов и бытовых аксессуаров. В его рамках состоится также фестиваль моды Prague Design and Fashion Week.

В рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, показы, лекции, конкурсы и встречи с известными людьми модной индустрии страны. Designblok 2017 состоится на территории выставочного комплекса в Голешовице. Недельный билет на выставку стоит 350 крон, причем в цену входит, как посещение выставки, так и показов и сопроводительных мероприятий.

 
 
 
 
 
 
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