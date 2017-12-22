24 декабря Пражский Град будет открыт до 2 ч ночи

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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В ночь с 24 на 25 декабря комплекс Пражского Града будет открыт вплоть до окончания рождественской полуночной мессы в храме св. Вита, т.е. до 2 ч ночи. В 2016 г. вход на территорию был из соображений безопасности закрыт в полночь, что не позволило некоторым желающим попасть на богослужение.

На сайте Пражского Града сообщается, что вход в собор св. Вита будет ограничен 25, 26 и 31 декабря, а также в первый день нового года. 25 декабря, с 13.30. до 16.00 в храме будет проходить рождественская литургия, вход на которую будет открыт до 15.40. 26 декабря в собор можно попасть с полудня до 15.40. В последний день года, 31 декабря, собор св. Вита действует для туристов с 12 до 15 ч. 1 января двери храма будут открыты с 12.30 до 16.00.

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