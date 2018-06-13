2017: В Чехии изъято рекордное количество марихуаны

Работники Национального управления по борьбе с наркотиками в прошлом году изъяли на территории Чехии 1,1 тонны марихуаны и выявили 305 нелегальных плантаций конопли – это рекордные показатели, сообщается в докладе за 2017 год. Самыми распространенными наркотиками на территории Чехии оставались марихуана и метамфетамин, которого удалось изъять 93 кг. Вьетнамским группировкам, торгующим коноплей, стали конкурировать сербские преступные организации.

Больше всего мест, где в больших количествах выращивалась конопля, было обнаружено в Праге (37) и в Центрально-Чешском крае. Чешская марихуана вывозится в соседние государства: в Украину, в Венгрию, а также в страны Северной Европы.

Как далее сообщается в докладе Управления, кокаин в Чехии остается наркотиком для более богатых слоев населения, проживающих в крупных городах.