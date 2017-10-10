18 октября практикующие врачи Чехии не примут пациентов

Тимур Кашапов
10-10-2017
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Лечащие и амбулаторные врачи 18 октября не примут пациентов. Таким образом они протестуют против забюрократизированности чешского здравоохранения и недостаточного финансирования. Об этом заявил председатель Ассоциации практикующих врачей ЧР Петр Шонка на символических похоронах при закрытии кабинета врача в местечке Жлебы в Центральной Чехии.

«Если наши требования не будут удовлетворены, мы готовы вновь закрыть свои приемные», - заявил Шонка журналистам. Предполагается, что акцию протеста поддержат большинство лечащих врачей. в ЧР, то есть около 6 тыс. специалистов. По словам Шонки, стоматологи солидарны с коллегами, но к акции протеста не присоединятся.

 
 
 
 
 
 
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