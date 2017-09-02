1500 участников Prague Harley Days проехали по центру чешской столицы

Катерина Айзпурвит
02-09-2017
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Колонна из полутора тысяч мотоциклов марки Harley-Davidson проехала по центру Праги по случаю фестиваля Prague Harley Days, который в четвертый раз проходит в чешской столице.

Мотоциклисты побывали на Вацлавской и Староместской площадях и вернулись в выставочный комплекс «Выставиште», где их ожидало 15 000 зрителей.

Мероприятие организует представительство марки Harley-Davidson в Чешской Республике. В программе Prague Harley Days — тайский бокс, шоу мотокаскадеров и концерт американской рок-группы Modern Earl.

Обладатели водительских прав могли прокатиться на Harley-Davidson, а победитель лотереи из числа зрителей сможет бесплатно пользоваться мотоциклом в течение года.

 
 
 
 
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