14 июня – последний день внутрипартийного референдума в ЧСДП

Тимур Кашапов
14-06-2018
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14 июня завершится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии, на который вынесен вопрос поддержки коалиционного правительства с движением ANO во главе с Андреем Бабишем. Голосование осталось провести в 23 региональных партийных ячейках.

Окончательные результаты голосования в пятницу, 15 июня, объявит председатель ЧСДП Ян Гамачек. По неофициальным данным, большинство социал-демократов высказалось за участие в правительстве.

Среди членов ЧСДП нет единства по вопросу возможности сотрудничества с кабинетом Бабиша, против которого выдвинуты обвинения в злоупотреблении евродотациями. Фракция социал-демократов в Сенате во главе с председателем Миланом Штехом ранее выступила с открытым письмом, в котором отказалась сотрудничать с ANO.

 
 
 
 
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