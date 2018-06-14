14 июня начинается «Литомышль Сметаны»

14 июня в Литомышле - родном городе одного из лучших чешских композиторов XIX столетия, стоявшего у истоков создания современной чешской музыки, Бедржиха Сметаны, начнется юбилейный 60-й международный музыкальный фестиваль «Литомышль Сметаны».

Традиционно на фестиваль приезжают известные чешские оперные коллективы, оркестры и солисты, зарубежные музыканты. На этот раз, помимо таких чешских музыкантов как Яромир Ногавица, Яна Шрейма Качиркова и Адам Плахетка, в Литомышли выступят один из самых изобретательных европейских джазменов, трубач Эрик Трюффаз и тенор Хавьер Камарена.