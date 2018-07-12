13 июля открывается музыкальный фестиваль «Чешские крепости»

13 июля открывается культурно-музыкальный фестиваль České hrady, известный тем, что он проводится непосредственно на территории знаменитых чешских замков и крепостей. На этот раз мероприятие пройдет в замках Точник, Рожмберк над Влтавой, Кунетицка Гора, Швигов, Вевержи, Боузов, Градец над Моравицей и Бездез. Первый концерт фестиваля, по давней традиции, пройдет в крепости Точник.

Посетителей фестиваля ждет богатая культурная и музыкальная программа, на сценах в различных замках выступят известные чешские и словацкие исполнители, в том числе Divokej Bill, Ivan Mládek, Jelen, Mandrage, Slza, Vypsaná fixa, Visací zámek. Подробную информацию о фестивале и стоимости билетов можно найти на официальном сайте.