12 претендентов на президентский пост

Из двух десятков изначальных заявителей к сегодняшнему дню только 12 кандидатов на пост президента Чехии ведут активную кампанию, финалом которой станут январские общенародные выборы нового руководителя государства. Последний день регистрации кандидатов – 7 ноября.

Баллотироваться на второй срок намерен и нынешний президент Милош Земан. Его главными соперниками считаются – бывший глава Академии наук Иржи Драгош и предприниматель Михал Горачек. Все три упомянутые кандидаты уже располагают необходимым для своего выдвижения количеством подписей граждан (50 тысяч). Под кандидатурой Иржи Драгоша подписались более 115 тысяч человек, Михала Горачека поддерживает более 80 тысяч человек, Милош Земан уже в августе текущего года заявлял о более чем 59 тысячах подписей граждан.

Минимальную поддержку себе уже обеспечили также кандидаты в президенты Вратислав Кулганек (бывший глава Škodа Auto), президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек, а также музыкант и глава партии «Рассудительные» (Rozumní).