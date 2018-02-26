12 «морозных» рекордов

На 12 из 148 метеорологических станций Чехии в ночь на понедельник были зарегистрированы температурные рекорды. Холоднее всего было в горных регионах, где столбик термометра падал ниже отметки -20°C. Самый сильный мороз был зарегистрирован в Южной Чехии и в Крае Высочина.

Самый сильный мороз в ночь на понедельник был зарегистрирован на метеорологической станции в горном регионе Шумава Квилда-Перла (Kvilda-Perla) – 22,8°C. Здесь, однако, рекорд побит не был. Холоднее всего в данном районе было в 1987 году -26,5°C.