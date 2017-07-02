Третий год подряд благодаря проекту «Обеды в школы» организации Women for Women и поддержке Министерства труда и социальных дел множество детей из социально слабых семей получают школьные обеды бесплатно. В сентябре начнется новый этап программы, которая в этот раз взяла под свою опеку 10 тысяч детей по всей стране. Бесплатные обеды выдаются детям из семей, длительное время получающих материальные пособия в связи с тяжелой финансовой ситуацией. В этом случае их финансирует Министерство труда и социальных дел. Если же речь идет о семьях, которые еще не соответствуют требованиям для начисления пособия, но уже находятся у границы бедности, в дело вступает организация Women for Women.