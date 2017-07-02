100 лет назад - 2 июля 1917 года в 75 километрах на восток от Львова у городка Зборов произошло сражение, которое придало новую энергию процессу воплощения идеи образования Чехословацкого государства и, по сути, стала днем рождения будущей армии новой страны.

Битва у Зборова не оказала какого-либо решающего влияния на исход Первой мировой войны, однако, именно в ней впервые заявили о себе чехословацкие вооруженные отряды. В этот день 3500 чехословацких добровольцев, овевавших на стороне российских войск атаковали группировку австро-венгерских военных частей, имевших огромный перевес в численности - 12500 солдат, и проникли на 5 километров вглубь позиций противника. Было захвачено 15 пушек, пулеметы и взято в плен 3200 солдат. За этот успех своей жизнью расплатилось 185 легионеров, а 800 было ранено.

Главным результатом этого сражения было то, что 9-го октября 1917 года в России был сформирован чехословацкий военный корпус. Судьбу легионеров позже изменила большевистская революция и заключение Брест-Литовского мира.