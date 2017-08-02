10% рост чешского экспорта

Антон Каймаков
02-08-2017
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Показатель рост экспорта чешских товаров, по мнению специалистов, останется на актуальном уровне и в начале последнего квартала 2017 года. Благодаря увеличению спроса со стороны заграничных потребителей рост чешского экспорта в настоящее время превышает показатель 10%. Данные о вывозе чешских товаров приближаются к рекорду, однако, как приводится в пресс-сообщении Ассоциации экспортеров и Raiffeisenbank, затормаживающим обстоятельством является серьезный недостаток в стране квалифицированных кадров. Лидером в сфере чешского экспорта является автомобильная промышленность.

 
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