Показатель рост экспорта чешских товаров, по мнению специалистов, останется на актуальном уровне и в начале последнего квартала 2017 года. Благодаря увеличению спроса со стороны заграничных потребителей рост чешского экспорта в настоящее время превышает показатель 10%. Данные о вывозе чешских товаров приближаются к рекорду, однако, как приводится в пресс-сообщении Ассоциации экспортеров и Raiffeisenbank, затормаживающим обстоятельством является серьезный недостаток в стране квалифицированных кадров. Лидером в сфере чешского экспорта является автомобильная промышленность.