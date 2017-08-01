Первый день августа сам самым жарким за все прошедшие семь месяцев 2017 г. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, столбик термометра поднимался до 37,3 градусов Цельсия – такая температура была зафиксирована на метеостанции в Станькове, в районе города Домажлице. На 35 из 145 метеостанций показатели превысили или достигли рекордных температур, зафиксированных там в течение последних 30 лет. Однако общий для страны температурный рекорд – 39,2 °C, установленный 1 августа 1994 г., пока превзойден не был.