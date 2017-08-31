1-3 сентября состоится Czech Truck Prix

Тимур Кашапов
31-08-2017
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1-3 сентября в городе Мост состоится Гран-при Чехии чемпионата Европы по гонкам грузовиков FIA European Truck Racing Championship Czech Truck Prix. Эта гонка является главным событием «грузового» сезона в Чехии, она также стоит особняком в календаре европейского тракрейсинга и пользуется большим интересом спортсменов и болельщиков.

Во время гонок организаторы запланировали проведение адреналиновых программ для детей и взрослых. Билет на тренировочные заезды стоит 190 крон, квалификацию и основные гонки можно посетить за 490 крон. Вход для детей в возрасте до 5 лет бесплатный.

 
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