«Славянская эпопея» Альфонса Мухи может быть выставлена в галерее пражского выставочного комплекса «Выставиште»

Антон Каймаков
05-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Мэрия Праги намерена разместить цикл «Славянская эпопея», прославленное произведение чешского художника-модерниста Альфонса Мухи (1860–1939), в новой галерее, которая должна быть пристроена в период реконструкции к музею «Лапидарий», расположенному на территории столичного выставочного комплекса «Выставиште». Объем инвестиций в реставрацию и расширение выставочных площадей составит около 580 миллионов крон (22,5 миллиона евро).

Галерея для «Славянской эпопеи» может появиться в Праге уже через 2,5 года.

Статьи на ту же тему
Рудольфинум, фото: Петр Вебр, ЧРо

Ноты пражских шпилей и аккорды мостовых

В конце мая и начале июня чешская столица открывает ворота «музыкальным войскам» – каждый год сюда устремляются молодые и именитые…
Фото: ЧТК

Мед и горечь чешской сецессии

В галерее Оломоуца во вторник открывается выставка исключительных работ «Эхо сецессии» (Ozvěny secese), созданных на рубеже XIX – XX…
Designblok-2017, Фото: Екатерина Сташевская, Чешское радио - Радио Прага

Designblok-2017 – самый вкусный дизайн Европы

Пражский международный фестиваль Designblok-2017 без преувеличения можно назвать парадом современного дизайна. В 2017 году его главной…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 