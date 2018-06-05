«Славянская эпопея» Альфонса Мухи может быть выставлена в галерее пражского выставочного комплекса «Выставиште»

Мэрия Праги намерена разместить цикл «Славянская эпопея», прославленное произведение чешского художника-модерниста Альфонса Мухи (1860–1939), в новой галерее, которая должна быть пристроена в период реконструкции к музею «Лапидарий», расположенному на территории столичного выставочного комплекса «Выставиште». Объем инвестиций в реставрацию и расширение выставочных площадей составит около 580 миллионов крон (22,5 миллиона евро).

Галерея для «Славянской эпопеи» может появиться в Праге уже через 2,5 года.