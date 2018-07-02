«Чешские железные дороги» приобрели в Австрии подержанные вагоны для скоростных поездов

Компания «Чешские железные дороги» приобрела у австрийской ÖBB 41 подержанный пассажирский вагон для скоростных поездов на общую сумму 13,7 млн евро.
Как сообщает чешское предприятие, вагоны UIC-Z оснащены кондиционерами, разделены на купе по 6 мест и могут использоваться в поездах, движущихся со скоростью до 200 км/ч. После проверки «Чешские железные дороги» намерены как можно скорее ввести вагоны в эксплуатацию. Часть из них будет реконструирована. Вагоны планируется использовать на маршрутах внутри Чехии и международных линиях.
В настоящее время «Чешские железные дороги» располагают парком из примерно 900 вагонов, которые могут эксплуатироваться на скорости 160 км/ч и более.
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