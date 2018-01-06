Жизнь «среди панелей»

Крупногабаритные панельные дома, те же лестничные клетки, те же общественные прачечные, лифты, квартиры, равно как и всем до боли известная однотипная мебель - в этих кулисах родились многие шедевры чехословацкой комедийной кинематографии 70-х годов. Но есть и менее радостные картины, свидетельствующие о буме строительства спальных микрорайонов того времени. Например, снятый цензурой с проката фильм Веры Хитиловой «Панельная история» (Panelstory).

«Ужас 80-х годов, показанный в этом фильме, когда целые блоки панельных домов оставались незаконченными, подрядчики сворачивались еще до завершения строительства, уже ушел в прошлое. Тогда там не было ничего, только возведенные новые дома и изменившийся ландшафт. Теперь же у этих некогда безымянных, анонимных строек есть свое прошлое, у каждого из их обитателей как-то сложилась или не сложилась судьба», - - рассказывает Ростислав Корычанек, добавляя, что именно это и есть главные показатели того, что места удалось обжить и они стали полноценной составной города.

Необходимость решать вставший ребром жилищный вопрос предстала перед представителями коммунистического режима в первые годы по окончании Второй мировой войны. Подобной проблемой вынуждены были заниматься все европейские страны. В отличие от государств Западной Европы, страны восточного блока (сферы советского влияния) пошли по пути серийного панельного домостроения.

«Время 50-х 60-х годов можно назвать экспериментальным, в то время разрабатывалась технология по производству отдельных панелей, исследовались возможности их применения, рассматривались проекты домов и квартир, возможности подключения спальных районов к транспортной инфраструктуре, это был расцвет эпохи урбанизма. А в 70-80-е годы начался настоящий строительный бум – однако «конвейерное» домостроение означало также значительное упрощение разработанных архитекторами проектов и, в итоге, однотипность не только самих домов, но и целых районов».

Ценные идеи архитекторов и урбанистов применения не нашли, все подчинялось возможностям строителей и производителей панелей.

Однако Ростислав Корычанек готов найти в наследии масштабного градостроительства 70-80-х гг. также положительные моменты. Плюсом всех панельных микрорайонов он считает достаточно большую площадь, отведенную под общественное пространство.

На бывших пустырях между домами теперь строятся спортивные и детские площадки, беговые дорожки, там же возводятся зеленые массивы. Прямо в центре столичного «спального» района «Ладви», среди огромных блоков многоэтажных зданий, был построен открытый бассейн с пляжем, на котором в жаркие летние месяцы отдыхают многие жители района. В соседнем панельном микрорайоне Дяблице создали искусственный водоем с фламинго - этот проект был награжден премией ЮНЕСКО.

«Что, на мой взгляд, особенно важно - в ряде таких мест уже сформировалась некая коммуна, соседское сообщество, благодаря чему панельные микрорайоны остаются одним из интересных мест для жизни», - говорит теоретик архитектуры. Благодаря благоустройству целого района, его жители могут продавать свои квартиры за большие деньги, чем за которые их сами приобрели, напоминает специалист.

«Срок эксплуатации панельных домов намного больше, чем было принято считать еще в девяностые годы прошлого века – тогда многоэтажкам давали 25-30 лет. Но оказалось, что если следить за слабыми местами этих домов – а таковыми являются многочисленные швы и соединения панелей - то они, по мнению некоторых специалистов, долговечны. Я бы так не утверждал, но будущее у панельных домов есть, на мой взгляд, у них есть свой потенциал».

В Брно с ноября 2017 года по март 2018 проходит выставка «Paneland» (Страна панелей). Десятки тысяч посетителей Художественно-промышленного музея себя чувствуют, без преувеличения, как дома. В стенах старинного здания выросли типовые квартиры с перегородками, кухнями и ванными, и даже мебелью, в которых в свое время вырастала треть жителей страны. Феномену панельного жилья посвящена также экспозиция Художественно-промышленного музея в Праге, открытие которой запланировано на 18 января 2018.

Но не у всех - во многих чешских городах можно наблюдать стандартную картину: в самом сердце города, по соседству с центральной площадью или даже прямо на ней, стоит неприглядный панельный дом, на месте которого некогда стояла церковь, или частная вилла. «Конечно, возведение объектов сборного строительства в центрах населенных пунктов свидетельствуют о тупости представителей прежнего режима, и в некоторых местах было бы уместно построить на их месте более ценное с точки зрения архитектуры здание».

Но и современная застройка порой вызывает вопросы. Особо дискутируемыми в этом отношении являются выросшие в пригородах крупных населенных пунктов районы однотипных коттеджей. В Чехии их любят называть «распластавшимися панельными домами». Что по этому поводу думает господин Корычанек?

«Я большой критик, так как эти пригороды доставляют самому городу одни проблемы. Более того, они высасывают деньги из городской казны, причем сами ее, в отличие от стандартных городских частей, не пополняют».