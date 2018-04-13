Железная дорога в чешской Стране чудес

Бубны. Дорога близкая, дорога дальняя

Клубов железнодорожного моделирования в Чехии не счесть – в одной только Праге из не меньше двадцати. Собственным клубом, существующим более двадцати лет, может похвастаться и седьмой район столицы. Его название напоминает карточную масть – это Бубны. К слову, археологи полагают, что Бубны были заселены уже в каменном веке. Выставки, ежегодно проводимые в последние полтора десятилетия членами клуба, – лишь наиболее заметная часть его деятельности. В этом году Клуб моделирования уже в третий раз демонстрирует свои достижения в Национальном сельскохозяйственном музее Праги, где часто проходят и другие интересные интерактивные выставки. Экспозиция, соавторы которой – Михал Яничек и Зденек Пахолик предоставили интервью Русской службе «Радио Прага», открыта до воскресенья, 15 апреля.

– Мы ежегодно проводим выставки: в нечетные годы представляем модели в типоразмере H0e на узкоколейной дороге. В четные, а значит и в текущем году, показываем большие выставочные макеты в размере HO – 1:87 (от англ. Half Zero или нем. Halb Null — «половина нуля»; он является самым распространенным во всем мире, за исключением Великобритании – прим. ред.). По своему масштабу это примерно в три раза более крупная выставка, чем так называемая узкоколейная.

Более масштабные выставки организуются в Национальном сельскохозяйственном музее, менее – в одном из залов пражского Смихова или на Смиховском вокзале. Рассказ Михала Яничека дополняет его коллега Зденек Пахолик.

– В период между выставками мы готовим отдельные части, то есть модули макета, на которые помещаем рельсы, а уже потом создаем природный ландшафт. Модели поездов подвижные, что осуществляется посредством подведения электричества по рельсам. В случае подготовки узкоколейного варианта экспозиции мы способны сложить дорогу длиной около 50 метров, а в случае показа макета с доминирующей шириной колеи, которая называется «нормальной», – протяженностью свыше 70 метров.

Рыцари ордена железной дороги

На миниатюре, которая в настоящее время экспонируется в музее, можно увидеть воссозданые старинные станции и железнодорожные линии конкретного периода, например, времен Первой Чехословацкой республики. А также и не существовавшие в реальности, что отнюдь не мешает их соседству. Эти «параллельные миры», не имеющие – на взгляд стороннего наблюдателя – четко определенных границ, плавно перетекают друг в друга.

– Железнодорожная станция Тахов – это последний модуль, который мы подготовили для нынешней выставки. Зденек Пахолик создал здесь систему комплексного оснащения источниками питания и посвятил этой сложной задаче много времени. Он детально дорабатывал систему до самой последней минуты, благодаря чему все функционирует отлаженно, без сучка и задоринки. Но вообще у нас работы – непочатый край, – признается Михал Яничек.

На макете узкоколейки здания всех вокзалов полностью соответствуют своим историческим прототипам. Рассказывает Зденек Пахолик:

– Вы можете полюбоваться вокзалом Конепрусы (Koněprusy) на участке железной дороги из Бероуна до Конепрус, проложенной до известнякового карьера, и станцией Гурки на узкоколейке Индржихо-Градeцкой округи. Восстановлен нами и моравский вокзал Дворце. А вот на этом макете из реально существовавших вокзалов представлен лишь Тахов. Оставшиеся железнодорожные постройки, скорее, из области фантазии. У одного из вокзалов расположена сеть железнодорожных линий, ей уже лет сорок, и мы всякий раз приспосабливаем ее под свои нужды. Нашу модель мы начали строить примерно двадцать лет назад, и отдельные ее участки прекрасно иллюстрируют развитие железнодорожного моделирования за несколько десятилетий.

Железная дорога как учебник истории

Многие из членов клуба состоят в нем еще со времен своего студенчества, дружат семьями лет по тридцать-сорок. А также превращаются в своего рода исследователей, ведут архивные поиски с целью точного воспроизведения конкретного модуля. К числу таких энтузиастов принадлежит и Михал Яничек, почти «породнившийся» с железнодорожным миром первой Чехословацкой республики. Ему и слово.

– Каждый моделист, который хочет создать достоверный модуль, вынужден начать поиски в архиве, что довольно сложно, или найти изображение интересующего объекта в подборке старинных фотографий. Однако фотодокументация в ряде случаев оказывается неполной, выясняется, что в чертежи и планы были внесены изменения. Я, например, увлекся периодом Первой республики с 1918 по 1938–39 гг., когда территория Чехословакии еще не была оккупирована, не познала войны. Меня заворожило время становления нового государства, и я стараюсь, чтобы облик восстановленных в миниатюре строений на макете отвечал специфике того времени. Так мне удалось воскресить станцию Добре Поле в Моравии 1938 года – на этом участке пролегала граница между Чехословакией и Австрией.

После аншлюса Австрии в 1938 году, практически в последний момент, с австрийской стороны на этом моравском участке возводились оборонительные сооружения. Железная дорога была обрамлена нетипичными одноэтажными бункерами. Что-то вроде небольшого форта для семи солдат. Поэтому и на нашем макете установлены три бункера, факт существования которых подтвержден в сохранившихся старых чертежах.

Среди увлеченных моделированием есть и люди, которые имеют непосредственное отношение к железной дороге или являются железнодорожниками. Они выступают консультантами в процессе воссоздания локомотивов и других элементов, оказывают неоценимую помощь, делясь своими глубокими знаниями в области железнодорожных правил, параграфов законов, прокладки путей и развилок всевозможных конфигураций, чтобы все в этом железнодорожном «спектакле» выглядело достоверным. Члены клуба технического моделирования объединены и страстью к деталям, подтверждает Михал Яничек.

– Мы уделяем внимание мельчайшим деталям, в чем вы сами можете убедиться: двери в бункеры не просто обозначены, а действительно открываются. Нам очень интересно наблюдать за радостным удивлением посетителей выставки, когда мы демонстрируем им все эти тонкости.

Сколько во поле подсолнухов стояло

Одновременно технические педанты не лишены и романтической, художественной жилки. Что нашептывают натруженным мышцам их паровозов задумчивые деревья, ограждающие железнодорожное полотно?

– У нас есть и поле с подсолнухами, и все до одного нами сосчитаны. Когда мы сообщаем посетителям, сколько подсолнухов поместилось на участке, они просто поражаются. Можно полюбоваться сценкой с рыбаком, который удит себе спокойно в ручье рыбку. Посетители, правда, не всегда могут все разглядеть. Но мы стараемся подсказать им, что еще здесь можно увидеть, включая дятла размером не больше зернышка тмина, который сидит на ветке дерева,

– завершает Зденек Пахолик наше путешествие в волшебный мир паровозов, подмигивающих нам семафоров и мерцающих далей железнодорожного полотна.